Dès ce mois de mai 2025, Google commencera à afficher le nom de l'entité qui paie réellement pour une annonce, en particulier lorsque celui-ci diffère du nom de l'annonceur vérifié. Cette information sera accessible via le « My Ad Center » et le « Ads Transparency Center », deux outils conçus pour offrir aux internautes plus de contrôle et d'informations sur les publicités qu'ils consultent. Pour les publicités politiques, Google exigeait déjà depuis 2018 une vérification et une mention claire de l'organisme payeur.

La première phase, initiée en mai 2025, verra l'affichage automatique du nom du payeur tel qu'il figure sur le profil de paiement, si ce dernier est différent du nom vérifié de l'annonceur. Pour les agences publicitaires vérifiées, ce sera le nom du profil de paiement de leur client qui sera potentiellement affiché si celui-ci diffère du nom vérifié de l'agence. À partir de juin 2025, une seconde phase permettra aux annonceurs de modifier le nom du payeur qui sera affiché, leur offrant une certaine flexibilité dans la gestion de leur identité publique sur la plateforme. Les nouveaux annonceurs verront par défaut leur nom de profil de paiement affiché, sauf modification de leur part durant le processus de vérification.