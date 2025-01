yomiel

Et Google a bien fait attention dans le wording : pas de mot « fingerprint » dans l’annonce.

Pister les adresses IP en y associant les données spécifiques aux appareils permettrait à Google et aux annonceurs d’avoir des données bien plus fiables sur la population/foyer et transmissibles d’un appareil à un autre. Les smart TV écoutent et font pas mal de choses, mais enregistrent un taux de conversion très bas. Les achats se font majoritairement sur smartphone ou PC.

Ironiquement, ne pas utiliser le navigateur dominant dans ce scénario rend le pistage beaucoup plus facile, dans un cadre où l’administration actuelle cherche à forcer Google de vendre Chrome en situation de quasi-monopole. On peut aussi désactiver javascript, mais beaucoup de sites ne fonctionnent plus sans celui-ci.