Google commence à supprimer certains cookies, mais le géant a peut-être une idée derrière la tête

À notre époque où les internautes sont plus inquiets pour la confidentialité de leurs données et où les gouvernements (notamment en Europe) se font plus sourcilleux, les cookies peuvent apparaître comme des outils de surveillance d'un autre âge. Et Google l'a bien compris. La firme de Mountain View avait ainsi annoncé la suppression des cookies tiers, en décembre dernier. Et cette volonté commence aujourd'hui à se matérialiser.