Malgré les efforts d'H&M pour rassurer et associer les mannequins, dans l'industrie de ma mode, on s'inquiète. Sara Ziff, directrice de Model Alliance, association de défense des mannequins, rappelle qu'il faut clarifier les aspects juridiques liés à la propriété des répliques numériques et à la rémunération. Un accord écrit est indispensable pour chaque emploi de l'image. Il faut préciser l'usage, le but et la durée. « Les agences doivent obtenir un accord séparé du contrat habituel. Cet accord ne doit pas être caché dans un contrat plus large », prévient-elle.

D'autres professionnels de la mode s'en font pour les métiers créatifs. Mary Irwin, maquilleuse à New York, craint que les images créées par ordinateur ne remplacent les séances photo, et mettent en danger le « bel échange » qui existe. Virna Smiraldi, coiffeuse et maquilleuse, constate la réduction des équipes et pense que l'IA va aggravier la situation. L'avenir dira quelles opportunités l'IA créera, ou quels emplois elle supprimera.

H&M prévoit de créer 30 jumeaux numériques cette année et pense que les créatifs resteront importants pour « piloter » l'IA. L'entreprise a consulté des coiffeurs, des maquilleurs, des photographes et d'autres créatifs. H&M est convaincu que les jumeaux numériques sont là pour rester.