Shopping en ligne : avez-vous besoin d'un clone numérique pour tester vos produits avant de les acheter ?

On ne pourra pas retirer à Gaël Seydoux et à Emova le caractère innovant de leur démarche. Dans un avenir pas si lointain, il est possible que ces avatars numériques s'intègrent parfaitement dans nos vies quotidiennes et soient entièrement normalisés. Toutefois, une telle innovation soulève des questionnements d'ordre éthique qu'il ne faudrait pas balayer d'un revers de main. Externaliser l'expérience de l'essai de produits en la confiant à une représentation numérique de nous-même est un acte flirtant doucement avec une certaine forme d'aliénation. L'hyper-personnalisation du shopping comme le propose Emova est une prouesse technique, mais elle pourrait très bien contribuer à déshumaniser encore un peu plus l'acte d'achat. Une commodité supplémentaire, mais à quel prix ?