Google aurait aimé racheter GitHub, selon Diane Greene

Pas de confirmation officielle par Google

Modifié le 28/06/2018 à 17h13

C'était le coup de tonnerre de ce début du mois : le rachat de GitHub par Microsoft. De nombreux développeurs s'inquiétaient de ce mouvement, alors même que la Fondation Linux s'en réjouissait en annonçant qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle. En aurait-il été de même si le rachat avait été effectué par Google ?Car c'est l'aveu du jour, fait par Diane Greene - à la tête de la partie Cloud chez Google - selon nos confrères de Bloomberg :. Elle se serait même laissée aller à une petite remarque sur l'impact de ce rachat sur GitHub, espérant que Microsoft saurait laisser à GitHub sa liberté.Pour autant, cette information est à prendre avec des pincettes : Greene n'a pas souhaité confirmer que Google avait bel et bien fait une offre à GitHub et la société elle-même ne souhaite pas commenter ce genre de mouvements, selon TheVerge Pas sûr en tout cas que le rachat aurait été mieux vécu par la communauté, surtout quand on sait que 50 000 projets ont été importés sur GitLab dans la semaine suivants le rachat.