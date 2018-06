L'acquisition de GitHub par Microsoft acclamée par la Fondation Linux

Le futur CEO de GitHub prend la parole sur Reddit

Il y a plus de 15 ans, Steve Ballmer - ancien CEO de Microsoft - qualifiait Linux de « cancer ». Ces dernières années, le géant de Redmond semble avoir totalement changé son fusil d'épaule. Après l'intégration de certains éléments d'Ubuntu au sein de Windows 10 fin 2016, Microsoft rachète maintenant GitHub, la plateforme préférée des développeurs de projets open-source.Le rachat n'aura pas manqué d'inquiéter la vaste communauté concernée, qui prend néanmoins la chose avec pas mal d'humour pour certains . Jim Zemlin, à la tête de la Fondation Linux, s'est cependant voulu rassurant. Selon lui, ce rachat estet. L'homme estime queToujours dans un souci d'apaisement, Nat Friedman - le futur CEO de GitHub - a pris la parole sur Reddit pour une session AMA . Pour rappel, Nat Friedman est connu dans le monde open-source pour avoir créé Xamarin, une plateforme de développement d'applications mobiles rachetée par Microsoft en 2016 De nombreuses questions ont été posées quant à l'avenir du service. Nat Friedman s'est voulu rassurant :. Il explique que sa mission est deFriedman s'est aussi dit attristé par le départ de nombreux développeurs vers la plateforme GitLab . La proportion des démissionnaires reste cependant très faible. Elle est de plus compensée par de nombreuses inscriptions depuis l'annonce du rachat. Il a aussi promis qu'aucune publicité n'apparaitrait au sein des dépôts GitHub.Si cette session sur Reddit n'aura pas dissipé toutes les interrogations des développeurs, ces derniers se sont dit un peu plus rassurés par les propos de Nat Friedman. La plupart attendent néanmoins de voir les changements sur les prochains mois et espèrent que Microsoft tiendra ses promesses.