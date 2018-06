GitLab : 50 000 projets importés de GitHub en une semaine.

13 000 projets migrés de GitHub à GitLab en une heure, 50 000 en une semaine

Un comportement prévisible de la part de la communauté de GitHub

Modifié le 08/06/2018 à 16h37

Alors que l'annonce du rachat deparn'en était encore qu'au simple statut de rumeur, les premières conséquences d'une possible transaction se sont ressenties chez, qui a enregistré une hausse de l'importation de projets venant de chez GitHub.C'est dans la journée du 4 juin, avec la confirmation du rachat par Microsoft, que GitLab a connu une importante vague d'importation des projets de GitHub sur ses serveurs.En s'appuyant sur les statistiques de performance de GitLab , il est possible de constater que le site web a enregistré plus de 13 000 projets importés depuis GitHub en l'espace d'une heure après l'officialisation du rachat par Microsoft, ainsi que plus de 50 000 importations en l'espace d'une semaine., CEO et cofondateur de GitLab a échangé par mails avec l'un de nos confrères de Motherboard US sur cette vague de migration, en confirmant que celle-ci se poursuit depuis maintenant une semaine. Il a aussi expliqué qu'il a été nécessaire de la part de leur équipe technique de réajuster les performances de leur serveurs pour assurer le bon fonctionnement des services de GitLab.Cette migration sur GitLab n'est pas très surprenante de la part des développeurs qui hébergeaient et géraient leurs projets sur GitHub. Avant son rachat, celui-ci étant considéré comme l'un des piliers des sympathisants du logiciel libre, s'opposant aux entreprises telles que Microsoft qui diffuse des logiciels fermés et propriétaires.Ce rachat est ainsi vu de la part de sa communauté comme la mort de l'un des portes étendards du logiciel libre, dont le flambeau semble avoir été passé à GitLab.