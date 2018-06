Google investit 2 millions dans KaiOS (ex Firefox OS)

Du Google a tous les râteliers

Modifié le 29/06/2018 à 11h08

À quel jeu étrange joue? Ultra dominant sur le marché des smartphones (près de 80% des parts de marché), et pionnier sur les marchés émergents avec, la décision d'investir 22 millions de dollars danspeut paraître incongrue.Pourtant, le dessein du géant du Web est limpide : multiplier la présence de ses services sur tous les types d'appareils. Ici, les téléphones portables dits « basiques » (ou); ceux que l'on utilisait encore il y a plus de 10 ans.KaiOS est un système d'exploitation très simple, open-source, qui fonctionne en grande partie en HTML 5, Javascript et CSS - les langages élémentaires du Web. L'investissement de Google dans la société a pour unique but d'apporter les applications de la marque sur un marché duquel il est encore absent : les téléphones basiques. De l'aveu du patron de KaiOS , Sébastien Codeville, l'enjeu est avant tout de pousser le degré de digitalisation des marchés émergents à un plus haut niveau.Pourtant, les ambitions réelles de Google semblent un peu moins philanthropes., peut-on lire dans la déclaration du PDG de KaiOS.La firme de Mountain View prévoit-elle d'obliger les constructeurs à inclure ses applications nativement dans tous les téléphones, comme elle est accusée de le faire sur Android ? Seul l'avenir nous le dira. Du reste, pour ceux d'entre nous qui ont justement choisi un téléphone basique pour échapper à l'hégémonie Google, il va falloir changer de crèmerie.