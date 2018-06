Android : un abus de position dominante qui va coûter cher à Google

Des services Google imposés par Android

Une amende de plusieurs milliards d'euros pour abus de position dominante

Modifié le 08/06/2018 à 14h33

Alors que la firme de Mountain View se remet tout juste du trou de 2,4 milliards causé par l'amende du 27 juin 2017, une autre - autrement plus conséquente - pourrait lui tomber dessus.Condamné l'an dernier à verser une somme astronomique pour abus de position dominante dans le domaine de la recherche en ligne,doit désormais répondre de son quasi-monopole exercé sur le marché des smartphones.Les chefs d'accusation ne sont pas à prendre à la légère, et témoignent d'une perception toute personnelle de la neutralité du net. En effet, Google impose à chaque fabricant de smartphones souhaitant utiliserd'installer, par défaut, de nombreux services Google.En tête, on retrouve évidemment Google Play, mais également la barre de recherche Google. Chrome doit figurer parmi les applications installées nativement, et Google doit - cela va de soi - être le moteur de recherche par défaut des appareils Android.Des accusations d'desquelles se défend fermement Google. En novembre 2016, la firme répondait dans un blog à la Commission européenne que l'installation des produits Google sur un smartphone Android "Selon Politico, la décision de la Commission européenne pourrait tomber durant le mois de juillet. Si le montant de l'amende fait encore l'objet de spéculations, la presse américaine croit savoir que le montant sera plus élevé que celui de l'amende infligée en 2017, soit 2,4 milliards d'euros.Rappelons qu'Android équipe près de 80% des smartphones dans le monde, contre quelque 18% pour iOS.