Nokia 8110 : le téléphone (de Matrix) de retour en juillet, à 89 euros

Le retour du Nokia 8110 !

Modifié le 19/06/2018 à 16h06

Pour cette réédition, lesera compatible 4G.Parce qu'il n'y a pas que le Nokia 3310 dans la vie , HMD Global avait officialisé en février dernier le retour d'un autre téléphone mobile légendaire : le. Un téléphone mobile qui souhaite donc combiner le style rétro classique du 20ème siècle, avec la technologie du 21ème siècle. En effet, pour le groupe, il s'agit de ressusciter ce modèle on ne peut plus emblématique, dont beaucoup se souviennent d'ailleurs via un film qui a connu son petit succès en 1999 : Matrix.Un «» remis au goût du jour bien sûr, compatible avec la sacro-sainte 4G, et qui offrira interface tactile à la fois familière et simple d'utilisation. HMD Global promet également un smartphone répondant à tous les critères attendus pour un smartphone Nokia, à savoir robustesse et fiabilité (et autonomie ?).Le petit téléphone conserve évidemment son look courbé, et reposera sur une configuration à base de processeur Qualcomm 205, sans oublier une petit écran couleur. Le légendaire Snake sera évidemment de la partie, tout comme un store qui donnera accès à diverses applications modernes comme Gmail, Facebook, Twitter, Outlook ou encore Google Maps. HMD Global précise : «La bonne nouvelle, c'est que cesera bel et bien disponible en France, dans quelques jours seulement, puisqu'il sera lancé le 11 juillet, au prix de 89,90 euros. Côté look, on pourra opter pour un modèle noir traditionnel, mais aussi pour le très flashy jaune banane. A vous de voir donc.