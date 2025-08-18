Samsung renouvelle sa gamme avec la Galaxy Watch 8, une montre connectée au design repensé, plus lumineuse et boostée à l’IA Gemini. Des atouts qui lui valent de rejoindre notre comparatif des meilleures montres connectées 2025.
La nouvelle génération de montres connectées Samsung marque un tournant avec l’adoption d’un design plus anguleux et d’un boîtier en aluminium particulièrement léger. La Galaxy Watch 8 bénéficie également d’un écran AMOLED encore plus lumineux, atteignant 3 000 nits, pour une lisibilité optimale même en plein soleil. L’intégration de Gemini, l’assistant IA de Google, renforce son intérêt avec des interactions plus rapides et polyvalentes. Côté santé et sport, elle inaugure de nouveaux outils comme la mesure de l’indice antioxydant, un coach sommeil intelligent et un suivi GPS plus précis. Autant d’éléments, en plus d'une excellente note de 9/10 lors de notre test complet, qui justifient pleinement sa place dans notre sélection des meilleures montres connectées de l’année.
- Samsung présente la Galaxy Watch 8 au design anguleux et boîtier aluminium ultra-léger, inspiré de la Watch Ultra.
- Écran AMOLED 1,34" protégé en verre saphir, 3 000 nits de luminosité et définition 438×438 avec mode Always-On.
- Intégration de Gemini et nouveaux outils santé : indice antioxydant, coachs sommeil/running et GPS L1+L5 amélioré.
Un nouveau design et un confort renforcé
Samsung opte cette année pour un boîtier légèrement anguleux, inspiré de la précédente Watch Ultra, mais plus compact et raffiné. En aluminium, il ne pèse que 30 g en version 40 mm, ce qui en fait l’un des modèles les plus légers de sa catégorie. L’écran AMOLED de 1,34 pouce, protégé par un verre saphir, grimpe désormais à 3 000 nits de luminosité, assurant une lisibilité impeccable même en plein soleil.
Le confort au poignet est l’un des points forts de ce modèle. Sa légèreté permet de la porter toute la journée, que ce soit pour une séance de sport, une réunion ou une sortie en ville. Le bracelet en caoutchouc fourni est agréable et adapté aux activités physiques. Seul bémol : le nouveau système d’attache rend incompatibles les anciens bracelets Galaxy Watch.
Côté affichage, la définition de 438 x 438 pixels et le mode Always-On garantissent un affichage net et constant. La large bibliothèque de cadrans permet de personnaliser son écran selon ses goûts, qu’on préfère un style épuré ou une interface riche en informations.
- Un design très élégant
- Gemini intégré
- Performances globales
Gemini au poignet et un suivi santé enrichi
L’intégration de Gemini, l’assistant IA de Google, marque un changement majeur. Plus rapide et polyvalent que Google Assistant, il permet de répondre à des questions complexes, lancer un entraînement ou contrôler sa musique directement depuis le poignet. Les utilisateurs de la version Bluetooth devront toutefois garder leur smartphone à portée pour exploiter toutes ses capacités.
La montre conserve ses capteurs BioActive et ajoute une mesure inédite : l’indice antioxydant, conçu pour évaluer la lutte contre le vieillissement cellulaire. Deux nouveaux coachs font également leur apparition : un coach sommeil, qui définit des horaires optimaux grâce à l’IA, et un coach running, capable d’adapter les entraînements à la forme physique et aux objectifs de l’utilisateur.
Enfin, le suivi GPS bénéficie d’un traitement logiciel amélioré, tout en conservant la double fréquence L1+L5. Les tracés sont plus précis, y compris dans des environnements complexes, ce qui ravira les coureurs et les amateurs de randonnée.