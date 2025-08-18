Samsung opte cette année pour un boîtier légèrement anguleux, inspiré de la précédente Watch Ultra, mais plus compact et raffiné. En aluminium, il ne pèse que 30 g en version 40 mm, ce qui en fait l’un des modèles les plus légers de sa catégorie. L’écran AMOLED de 1,34 pouce, protégé par un verre saphir, grimpe désormais à 3 000 nits de luminosité, assurant une lisibilité impeccable même en plein soleil.

Le confort au poignet est l’un des points forts de ce modèle. Sa légèreté permet de la porter toute la journée, que ce soit pour une séance de sport, une réunion ou une sortie en ville. Le bracelet en caoutchouc fourni est agréable et adapté aux activités physiques. Seul bémol : le nouveau système d’attache rend incompatibles les anciens bracelets Galaxy Watch.

Côté affichage, la définition de 438 x 438 pixels et le mode Always-On garantissent un affichage net et constant. La large bibliothèque de cadrans permet de personnaliser son écran selon ses goûts, qu’on préfère un style épuré ou une interface riche en informations.