Pensée aussi pour les sportifs amateurs comme confirmés, la Xiaomi Watch S4 prend en charge plus de 150 sports différents et intègre un système de double fréquence GNSS pour un suivi précis des activités en extérieur. Son capteur de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang a été amélioré pour atteindre une précision de 98 %, garantissant un suivi fiable de la santé et des performances sportives. De plus, une fonctionnalité de bilan de santé en un clic permet d'obtenir un aperçu global des principaux indicateurs corporels en seulement 60 secondes.