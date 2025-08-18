Envie d’un forfait généreux, flexible et ultra‑abordable ? Découvrez le forfait Prixtel Oxygène, la solution mobile 5G à partir de 160 Go pour seulement 8,99 € par mois, sans engagement et pensé pour s’adapter à vos usages du moment.
Prixtel frappe un grand coup avec son forfait Oxygène, pensé pour ceux qui veulent beaucoup de data sans se ruiner et sans payer pour ce qu’ils n’utilisent pas. Avec 160 Go par mois pour 8,99 €, le forfait inclut appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE/DOM, ainsi que 15 Go utilisables lors de vos déplacements en Europe et dans les départements d’outre-mer. La 5G est incluse sans surcoût, et l’absence d’engagement vous laisse libre de changer d’opérateur à tout moment.
Là où Oxygène se démarque réellement, c’est dans son système de tarification par paliers qui ajuste le prix automatiquement selon votre consommation. Ajoutez à cela un engagement environnemental concret et mesurable, et vous obtenez une offre mobile qui coche toutes les cases.
Pourquoi choisir ce forfait Prixtel Oxygène ?
- Rapport data/prix imbattable : 160 Go à 8,99 €, 180 Go à 10,99 €, 200 Go à 12,99 €. Vous ne payez que ce que vous consommez, chaque mois.
- Confort d’usage complet : 5G incluse, 15 Go depuis l’UE/DOM, appels/SMS/MMS illimités, débit simplement réduit au-delà au lieu d’un hors-forfait salé.
- Souple et responsable : sans engagement, eSIM possible, réseau SFR largement couvert, participation à des projets éco-responsables
afin de contribuer à l’absorption du CO2 émis par l’utilisation des forfaits de
ses clients.
Un volume de data généreux avec tout le confort d’un forfait premium
Dès son palier d’entrée, le forfait Oxygène propose 160 Go en 4G ou 5G, un volume largement suffisant pour répondre aux besoins les plus gourmands : streaming vidéo en HD, visioconférences, jeux en ligne, musique en continu, navigation intensive, etc.
Bonne nouvelle, la 5G est incluse gratuitement, garantissant des débits pouvant atteindre plusieurs centaines de mégabits par seconde, à condition de disposer d’un smartphone compatible et de se trouver en zone couverte par le réseau SFR, partenaire de Prixtel.
Côté téléphonie, les appels, SMS et MMS sont illimités en France, et vous bénéficiez des mêmes avantages depuis l’UE et les DOM, avec en prime 15 Go d’internet utilisables à l’étranger. Pour plus de confort, des options comme la VoLTE, la VoWiFi et la messagerie vocale visuelle sont incluses.
Enfin, notez que l’activation du forfait ne vous coûtera que 10 €. Vous aurez le choix entre une carte SIM physique et une eSIM, ce qui permet une mise en service rapide et sans contrainte.
Le forfait Prixtel Oxygène en bref :
- Data : 160 à 200 Go/mois en 4G/5G (option 5G gratuite). Débit réduit au-delà, sans surcoût.
- Téléphonie : appels, SMS et MMS illimités en France. Depuis l’UE/DOM, appels/SMS/MMS illimités + 15 Go d’internet inclus (déduits de l’enveloppe globale).
- Réseau : SFR, même couverture et débits que l’opérateur hôte ; SFR couvre 97 % de la population en 4G et 84 % en 5G (chiffres indicatifs fournis par Prixtel/SFR).
- Options incluses : VoLTE/VoWiFi, messagerie vocale visuelle (iPhone), blocage des numéros surtaxés.
Un système de paliers ajustables pour payer le juste prix chaque mois
L’une des grandes forces de l’offre Oxygène réside dans sa tarification par paliers. Plutôt que de payer toute l’année pour un volume maximum que vous n’utilisez pas toujours, Prixtel ajuste automatiquement le prix à votre consommation de données.
Le principe est simple : votre prix s’ajuste au volume de data consommé sur le mois, automatiquement, sans changer d’offre. Voici les paliers disponibles avec ce forfait Oxygène :
Le mois suivant, le compteur repart au palier de base : si vous consommez moins, le prix redescend de lui-même. Ce mécanisme est idéal pour les utilisateurs dont la consommation varie au fil de l’année : gros volumes de data pendant les vacances ou les périodes de télétravail intensif, et usage plus léger le reste du temps.
Un forfait taillé pour différents profils d’utilisateurs
Le forfait Oxygène s’adresse d’abord aux gros consommateurs de data qui veulent profiter de la 5G sans payer trop cher.
C’est également une solution parfaite pour ceux qui voyagent régulièrement en Europe et dans les DOM grâce aux 15 Go utilisables à l’étranger et à la possibilité de conserver appels et SMS illimités.
Il séduira aussi les utilisateurs attentifs à leur budget, qui apprécient de voir leur facture s’ajuster automatiquement, ainsi que les adeptes de la simplicité : souscription rapide en ligne, possibilité de choisir l’eSIM, et portabilité gratuite pour conserver son numéro.
En résumé, Oxygène s’adapte aussi bien aux étudiants, aux professionnels nomades qu’aux familles souhaitant optimiser leurs dépenses mobiles.
L’engagement environnemental, un vrai plus !
Depuis 2020, Prixtel met en œuvre des mesures concrètes pour réduire ses émissions directement :
- Télétravail généralisé (jusqu’à 80 %)
- Nouveaux locaux plus écologiques
- Relocalisation progressive des serveurs en France
- Arrêt de la vente de mobiles neufs (focalisation sur l’e‑SIM et les reconditionnés)
- Factures entièrement digitales
Et, pour compenser les émissions inévitables, Prixtel finance des projets français certifiés Label Bas Carbone, qui permettent une absorption durable du CO₂ :
- 2020 : plantation de 9 000 arbres dans le Loir‑et‑Cher, estimée à 1 000 tonnes de CO₂e captées sur 5 ans
- 2021 : modernisation de 3 exploitations agricoles en Isère, réduisant 1 500 tonnes de CO₂e sur 5 ans
- 2022 : plantation de 35 000 arbres en Centre-Val-de-Loire, absorbant 2 700 tonnes de CO₂e sur 5 ans
- 2023 : projet sur 255 hectares dans le Grand Est réduisant 1 166 tonnes de CO₂e, reboisement dans le Calvados (1 457 tonnes de CO₂e), et plantation de 35 180 arbres supplémentaires dans le Loir‑et‑Cher (2 540 tonnes de CO₂e) — tous sur des cycles de 5 ans
Prixtel affiche ses engagements au grand jour : au sein de l’espace client, chaque abonné peut consulter le volume de CO₂e généré par son forfait, permettant de prendre conscience de son impact personnel.
✅ Notre avis sur le forfait Prixtel Oxygène
Avec ses 160 Go en 5G pour 8,99 €/mois, sa facturation par palier, son absence d’engagement, le forfait Oxygène de Prixtel se positionne comme l’une des meilleures offres mobiles du moment. C’est un forfait qui permet à la fois de surfer vite, de payer juste et de limiter son impact sur l’environnement.
Série limitée oblige, cette offre pourrait disparaître à tout moment. Si vous cherchez un forfait performant, flexible et responsable, c’est le moment ou jamais d’en profiter.
Pour ceux qui ne craignent pas les opérateurs virtuels et leur fonctionnement 100% numérique, Prixtel c'est « le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière ». Avec son système de forfaits mobiles par paliers de consommation de data, les abonnés de l'opérateur paient ce qu'ils utilisent vraiment. Et ce, sans se ruiner pour autant. En effet, chaque forfait est plafonné à un tarif très abordable, tandis que les débits sont simplement réduits en cas de dépassement. En bonus : les clients Prixtel bénéficient des réseaux 4G/4G+ et 5G de SFR, pour beaucoup moins cher !
- Forfaits utilisables en France, Europe et DOM
- Sans engagement de durée
- Qualité du réseau mobile SFR
- Flexibilité et petits prix
- Pas de Service Client par téléphone