Dès son palier d’entrée, le forfait Oxygène propose 160 Go en 4G ou 5G, un volume largement suffisant pour répondre aux besoins les plus gourmands : streaming vidéo en HD, visioconférences, jeux en ligne, musique en continu, navigation intensive, etc.

Bonne nouvelle, la 5G est incluse gratuitement, garantissant des débits pouvant atteindre plusieurs centaines de mégabits par seconde, à condition de disposer d’un smartphone compatible et de se trouver en zone couverte par le réseau SFR, partenaire de Prixtel.

Côté téléphonie, les appels, SMS et MMS sont illimités en France, et vous bénéficiez des mêmes avantages depuis l’UE et les DOM, avec en prime 15 Go d’internet utilisables à l’étranger. Pour plus de confort, des options comme la VoLTE, la VoWiFi et la messagerie vocale visuelle sont incluses.

Enfin, notez que l’activation du forfait ne vous coûtera que 10 €. Vous aurez le choix entre une carte SIM physique et une eSIM, ce qui permet une mise en service rapide et sans contrainte.