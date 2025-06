Cette petite clé TV permet de visionner du contenu sur vos plateformes préférées, comme Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ et toutes les autres plateformes existantes sur le Google Play Store pour Google TV. La fonctionnalité que nous avons préférée, c'est le fait de pouvoir sélectionner des films ou séries par genre ou par acteur. Si vous souhaitez vous faire tous les "De Funès" dans la semaine, alors cherchez le nom de l'acteur, Google TV vous trouvera les films concernés.



À noter tout de même que le Thomson Cast 150 fait quelques concessions techniques. Son stockage interne est limité à 8 Go sans possibilité d’extension, ce qui peut restreindre l’installation de nombreuses applications. Il ne dispose pas non plus de port Ethernet, et ne peut pas être alimenté directement via un port USB de téléviseur, contrairement à certains modèles concurrents. Rien de rédhibitoire, mais des points à garder en tête pour les utilisateurs les plus exigeants. Heureusement, dans un usage classique de streaming, ces limites se font vite oublier.