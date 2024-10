Lors de l'annonce du Google TV Streamer, Google n'avait pas indiqué que cette fonctionnalité serait exclusive à l'appareil. Bien lui en a pris, puisque Home Panel commence à faire son apparition sur d'autres solutions Google TV, à commencer par les Chromecast avec Google TV. Si vous possédez l'une de ces clés HDMI, vous devriez pouvoir retrouver ce menu et contrôler vos appareils à la télécommande, sous réserve que votre Chromecast est à jour.

Home Panel va également faire son apparition sur les téléviseurs connectés. Pour le moment, seuls certains modèles des marques TCL et Hisense sont concernés, mais nous ne connaissons pas encore les références dont il est question. Un utilisateur sur Reddit indique enfin que sa box TV Xiaomi avec Google TV propose maintenant ce menu.

Google devrait en toute logique poursuivre son déploiement sur de plus en plus de téléviseurs et de box TV intégrant son système d'exploitation. Ces mises à jour peuvent prendre plusieurs mois, prenez donc votre mal en patience si vous ne pouvez pas encore profiter de ce nouveau menu fort pratique au quotidien.