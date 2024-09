En bref, ce sont toutes les fonctionnalités liées à la maison connectée qui marque la différence par rapport à la précédente itération, avec la volonté de s'imposer comme un hub central au quotidien. Google Home permet, par exemple, via un simple bouton de la télécommande ou en commandes vocales, de contrôler ses volets, ampoules et autres thermostats. Matter est quant à lui la grande nouveauté avec le Google TV Streamer avec l'ouverture à un nombre d'objets connectés beaucoup plus important : serrures, capteurs de mouvements, caméra, et ainsi de suite. L'interface offre par ailleurs la possibilité d'afficher une image en incrustation grâce à la fonction Picture in Picture (PiP), pratique pour voir qui vient de sonner à votre porte, par exemple.

Voilà pour les différences, matérielles et logicielles, entre le Chromecast avec Google TV et le Google TV Streamer. Cela mérite-t-il une hausse de prix de 50 euros ? Nous vous répondrons plus en détail avec notre test prochain du Google TV Streamer.