Google dévoile son nouveau Chromecast à moins de 40 euros

Le nouveau Chromecast de Google garde le même objectif que son ancienne version : transformer n'importe quel téléviseur en smart TV et remplacer son interface par celle d'Android pour permettre à l'utilisateur d'accéder à ses applications et contenus préférés depuis son téléviseur.

La seule différence, qui justifie ce prix plus abordable, est que cette nouvelle version permet de profiter de ces contenus seulement en Full HD HDR et en 60 Hz. En d'autres termes, pas de 4K HDR à 60 FPS, contrairement au modèle haut de gamme sorti en septembre 2020 et vendu à 69,99 euros.

Au-delà de cette concession sur l'affichage, tous les avantages sont là. Même le design de la télécommande et du boîtier HDMI est resté intact.