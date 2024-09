Les box de streaming comme les Nvidia Shield TV, que ce soit la version classique ou la version Pro, se branchent sur un écran, pas forcément une TV, pour accéder à vos plateformes de streaming. L'avantage de ces objets, même si vous possédez déjà une Smart TV, c'est qu'ils sont plus puissants, plus fluides et offrent parfois des options supplémentaires. Dans le cas des Nvidia Shield TV, vous avez accès au GeForce Experience Now pour jouer à des jeux sur le Cloud, sans console, seulement avec une manette Bluetooth. Chose que ne propose pas la concurrence, comme le Fire TV Stick, la Google TV ou encore les box Xiaomi.