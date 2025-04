Sous son design discret, le Thomson Go Cast 150 embarque une configuration sérieuse : diffusion en 4K Ultra HD, compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos pour garantir une excellente qualité d’image et de son, et un processeur quad-core Cortex A35 épaulé par 2 Go de RAM.



Une puce logiquement suffisante pour assurer une expérience fluide à travers les menus de Google TV et profiter des principales plateformes de streaming, de Netflix à Disney+.