Une renaissance concrète et chiffrée puisque Thomson revendique, en l’espace de 18 mois, avoir écoulé plus de 1,5 million d'appareils, doublé sa part de marché en Europe et vu son chiffre d'affaires progresser de 156 % d'une année sur l'autre. En France, la marque se place désormais dans le top 5 et revendique une part de marché en volume de 4,1 % sur le téléviseur pour février 2025 et vise plus haut encore. Autre exemple concret en Scandinavie où Thomson annonce une belle croissance avec une part de marché de plus de 12 % sur les trois pays qui composent cette région. Une percée remarquable donc, sur un marché pourtant réputé exigeant et difficile, avec des acteurs bien installés et un contexte économique délicat.