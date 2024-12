Côté prix, le Thomson Go TV est un sérieux concurrent : à 599 euros, il coûte bien moins que le LG StandbyME, initialement proposé à 1299 euros et maintenant affiché à 899 euros. Cependant, il existe des différences notables : le LG StandbyME est tactile, Full HD (1920 x 1080 pixels) et plus compact avec son écran de 27 pouces, tandis que le Thomson Go TV est HD, non tactile, mais plus grand. Une version tactile de ce dernier serait en préparation pour début 2025, avec un tarif prévu de 999 euros, ce qui le positionnerait finalement très proche du produit de LG.