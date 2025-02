Désormais, ces appareils ne sont plus disponibles sur le Google Store, et le moteur de recherche affiche uniquement une page listant la télécommande du Chromecast… elle-même indisponible à l’achat.



Ce retrait s’inscrit dans une stratégie de renouvellement : Google a introduit un nouveau lecteur Google TV à 119 euros, bien plus cher que le Chromecast 4K, qui se situait autour des 69 euros pour sa version 4K… et 39 euros pour le modèle Full HD. Une hausse tarifaire qui interroge, alors que le marché des clés et box de streaming est de plus en plus concurrentiel, notamment avec Amazon et son Fire TV Stick, Roku ou encore Apple TV.