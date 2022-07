Google pousse un peu plus son Chromecast vers la tombe

Toutefois, plusieurs utilisateurs ont remarqué qu’ils ne pouvaient plus accéder à leur compte Google sur l'application. Résultat, ils ne peuvent plus voir leurs recommandations personnalisées selon leur historique de visionnage ni parcourir leurs listes de lecture et leurs catégories. Par ailleurs, ils sont obligés de visionner des publicités même s’ils possèdent un compte premium, puisqu’ils ne peuvent plus s’y connecter.