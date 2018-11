Google s’accroche aux montres connectées avec Google Coach

mhong84 / Shutterstock.com

Le sport c'est la santé

Une app Android également disponible en version light

Sur le marché des, seul Apple semble avoir réussi à tirer son épingle du jeu. Pour autant, Google ne baisse pas les bras. Pour preuve, le géant du Web lancera prochainement un nouvel assistant tournant sur Wear OS :Comme son nom l'indique, Google Coach est avant tout un partenaire fitness. Celui-ci se nourrira de toutes vos données pour vous proposer des rapports détaillés sur votre santé, votre bien-être ou encore votre sommeil.Le Coach analysera vos routines, et sera à même de vous proposer des entraînements personnalisés. L'intelligence artificielle sera même capable de vous recommander un régime alimentaire adapté à vos objectifs et vous enverra même des listes de courses sur votre boîte mail.Selon certains rapports , Google Coach pourra fonctionner sur des smartphones Android, mais dans une version réduite - le plus gros des fonctionnalités restant réservé à ceux qui le porteront au poignet.Du reste, certaines rumeurs font état d'unedans les tuyaux de Google. On devrait en savoir plus d'ici le mois d'octobre, période à laquelle la firme prévoit la sortie de ses prochains smartphones : le Pixel 3 et le Pixel 3 XL.