Autre fait notable, l’API passthrough ne concerne pas uniquement tvOS. Elle est également intégrée à macOS Tahoe, iOS 26, iPadOS 26, visionOS 26, et même watchOS 26, même si son intérêt y sera probablement limité. Cette ouverture pourrait permettre à des applications multimédia sur Mac de transmettre également un son non modifié à un système audio externe.



En résumé, l’ajout du passthrough audio dans tvOS 26 marque une étape importante pour les utilisateurs exigeants de l’Apple TV 4K. Si son activation dépendra du bon vouloir des développeurs tiers, cette nouveauté rapproche enfin le boîtier d’Apple de standards plus audiophiles, avec une promesse : celle d’un son plus fidèle, plus libre, et plus respectueux des flux d’origine.