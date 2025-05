Android TV 16 apporte aussi une série d’optimisations techniques et fonctionnelles moins visibles, mais essentielles. Le support du Wi-Fi 6 (802.11az) améliore la stabilité du streaming, tandis que la compatibilité avec les photos UltraHDR (HEIC) permet un affichage plus riche en contraste et en luminosité. Côté accessibilité, de nouvelles API renforcent la compatibilité avec les services comme TalkBack, et des ajustements sur le HDMI-CEC promettent un meilleur contrôle multi-appareils.



Pour les développeurs, Android TV 16 signe la sortie officielle de Jetpack Compose for TV, facilitant la création d’interfaces modernes dans l’esprit de Google TV. Il est désormais possible d’ajouter des pop-ups de notation in-app, ainsi que des éléments dans la section "Continue Watching" de l’écran d’accueil.