Dans une récente note de blog, Google a partagé quelques informations sur l'arrivée imminente d'Eclipsa Audio au sein de ses appareils et solutions logicielles. Alors que nous savons déjà que Samsung l'intégrera sur ses gammes de téléviseurs et de barres de son pour 2025, à l'image de ses références NeoQLED et QD-OLED, Google tient également ses plans pour diffuser ce format et les outils de créations liés à celui-ci.