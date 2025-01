Samsung fait face, depuis maintenant de longs mois, a une situation critique en raison des difficultés rencontrées avec ses activités de semi-conducteurs. Pour preuve, depuis six mois, le cours de l'action Samsung a chuté de plus de 35 %, un fait qui s'explique notamment par la perte d'importants clients qui ont choisi la concurrence pour s'équiper en mémoire, chez SK Hynix et Micron notamment, ainsi que du côté des puces avec une rivalité qui continue de se creuser à l'avantage des taïwanais de TSMC. Un contexte qui montre, au final, les difficultés du chaebol à adapter ses activités de fonderie à la demande, principalement portées par l'intelligence artificielle, à l'image des dernières annonces de NVIDIA.