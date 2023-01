Samsung : la fin de l'année 2022 a été une catastrophe... Du mieux pour 2023 ? Ce n'est pas si sûr

Samsung peut accuser la conjoncture actuelle. Ce sont surtout ses divisions smartphone et semi-conducteur, en général les locomotives de ses revenus, qui ont souffert. Or, le nombre de téléphones vendus en 2022 a été le plus bas jamais enregistré depuis une décennie, affectant essentiellement les appareils entrée de gamme de la marque.

Et ce n'est pas mieux dans la division des semi-conducteurs. Avec une demande en recul et des clients qui ajustent leurs stocks à cause des incertitudes politiques et économiques mondiales, les profits ont chuté. Le prix des puces de Samsung a même baissé, du fait de ses surplus. Un comble quand on se souvient des pénuries en 2021 !

Le rétablissement ne devrait donc pas être pour tout de suite, selon Samsung. La direction du groupe s'attend en effet à ce que la demande en smartphones continue de rester à des niveaux plus faibles, du fait des « conditions macroéconomiques persistantes ». La seule éclaircie attendue sera sur les flagships. Alors, le paquet a-t-il été mis sur les appareils que l'on découvrira demain lors de l'événement Unpacked ?