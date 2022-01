Samsung réalise un trimestre et une année exceptionnels

Celle-ci est en grande partie due à la hausse des ventes des smartphones , téléviseurs et appareils électroménagers haut de gamme de la firme. Mais Samsung salue aussi son activité dans les semi-conducteurs, avec un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros au quatrième trimestre, en hausse de 52 % sur un an. Les problèmes de semi-conducteurs, qui ont limité les activités mémoire (RAM) et stockage (SSD), ont ainsi bien été absorbés.