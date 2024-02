Samsung annonce de nouvelles fonctionnalités audio pour ses smartphones, tablettes et téléviseurs

Samsung a décidé de choyer les oreilles de ses utilisateurs. La marque a décidé en ce début d'année 2024 d'apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs à travers plusieurs mises à jour. Les propriétaires de smartphones, d'écouteurs sans fil et de téléviseurs griffés Samsung vont ainsi recevoir dans les prochains jours des nouveautés logicielles qui leur permettront à la fois de profiter d'une expérience d'écoute plus immersive, mais aussi de diffuser plus facilement leurs contenus sur différents appareils dans la maison.