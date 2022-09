Android 12L fondé sur One UI 4.1.1 débarque sur vos Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Tab S7

Il est bien compliqué de savoir à qui s'adresse cette nouvelle tablette tactile de Samsung. Les utilisateurs avancés pourraient ne pas s'y retrouver, tant les concessions sont nombreuses pour abaisser la note. L'écran n'est pas au niveau de ses compétiteurs, même s'il est plutôt bon pour les usages courants. Les performances sont à l'avenant et répondent davantage à des besoins de consommation de contenus qu'à la production.

Du côté du grand public, si l'écran 12,4 pouces est un atout indéniable pour regarder des films ou des séries partout où l'on se trouve, et que l'interface proposée par Samsung est très intuitive au quotidien, le prix demandé est à notre sens excessif, notamment par rapport à une Xiaomi Pad 5, plus puissante et bien plus abordable, ou même à un iPad Air, à peine plus onéreux, mais diablement plus costaud pour les tâches professionnelles. Ainsi, la Samsung Galaxy Tab S7 FE n'est en rien un mauvais produit, elle est seulement trop chère pour ce qu'elle est face à une concurrence féroce.