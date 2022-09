Samsung déploie de nouvelles fonctionnalités sur ses anciens smartphones pliants et montres connectées

Si les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ont été les premiers à pouvoir accueillir cette nouvelle version de One UI fondée sur Android 12L, et que la mise à jour à d’ores et déjà entamé son déploiement sur les modèles précédents, sachez que les séries de première et deuxième génération pourront aussi en profiter. Néanmoins, bien qu’il s’agisse d’une excellente nouvelle pour les possesseurs de ces appareils, notez qu'aucune date n’a encore été communiquée les concernant.