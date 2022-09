Les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 commencent à recevoir leur première mise à jour

Rappelons que le Galaxy Z Flip 4 est dès à présent disponible à la vente à partir de 1 109 euros pour la version 128 Go/8 Go. De son côté, le nouveau Galaxy Z Fold 4 est proposé en boutique à partir de 1 799 euros pour la version équipée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. La version dotée de 1 To de stockage et 12 Go de RAM est pour sa part affichée à 2 159 euros.