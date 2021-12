Samsung reprend le déploiement de One UI 4 sur les Galaxy S21, Z Flip 3, et Z Fold 3

Le site XDA Developers rapporte que Samsung et Google ont étroitement travaillé de concert pour rendre le système d’exploitation à nouveau disponible sur les Galaxy S21 , S21 Plus et S21 Ultra , ainsi que sur les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 . Les propriétaires des smartphones concernés devraient rapidement recevoir la mise à jour vers One UI 4, mais il se pourrait qu’ils doivent attendre quelques jours avant qu’elle n’arrive sur leurs appareils.