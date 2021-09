Samsung déploie Android 12 Bêta sur les Galaxy S21, aux US pour l'instant

De la même façon, d'autres marchés pourront prochainement accéder à la version bêta d'Android 12/One UI 4.0. À savoir le Royaume-Uni, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, la Pologne et bien sûr, la Corée du Sud. Quant à la version stable d'Android 12, Samsung a déclaré que le déploiement commencera avant la fin de l'année 2021, tout en précisant que One UI 4.0 va plus loin que l'OS de Google, que ce soit pour la personnalisation de l'apparence ou la confidentialité.