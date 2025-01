Intégrée à tous les téléviseurs Samsung de 2025, des séries Crystal UHD en entrée de gamme jusqu'aux modèles OLED et Neo QLED 8K, ainsi que sur les barres de son de la marque, dont nous attendons les annonces, Eclipsa Audio est une nouvelle technologie d'Audio 3D développée par Samsung, en collaboration avec Google. Elle permet aux créateurs de contenus d'ajuster avec précision des éléments audio telles que la position spatiale des sons, leur intensité, ou encore les réflexions sonores dans l'espace, dans l'objectif de créer un environnement sonore 3D. Pour ce faire, Eclipsa Audio s'établit sur un standard déjà adopté, l'Immersive Audio Model et Formats (IAMF). On apprend par ailleurs que Google et Samsung travaillent avec la Telecommunicatrions Technology Association (TTA) afin de créer une certification qui garantira une qualité audio constante sur les appareils prenants en charge Eclipsa Audio.