Le CES 2025 nous réserve sans doute de belles surprises. Aujourd'hui, plusieurs médias chinois nous apprennent que Samsung Display et Dolby Laboratories auraient conclu un accord dans le cadre de la promotion conjointe des technologies Dolby Vision et OLED pour les voitures. Si Samsung reste leader sur le téléviseur depuis maintenant plus de 18 ans, le géant coréen occupe aussi une place majeure sur la fourniture d'écrans destinés au monde automobile. L'idée derrière ce partenariat est d'offrir une synergie entre l'OLED de Samsung et le format HDR aux métadonnées dynamiques de Dolby.