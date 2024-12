On en sait plus sur les gammes de téléviseurs que Samsung s'apprête à présenter au CES et à lancer dans l'année. Diverses informations ont en effet fuitées via le programme de certification de l'organisme sud-coréen The National Radio Research Agency. Nous y apprenons plus de détails quant aux séries OLED du fabricant, avec le S95F, S90F et S85F ainsi que les modèles NeoQLED avec les QN90F et QN95F.