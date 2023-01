L'audio spatialisée arrive sur les Google Pixel, avec n'importe quel casque

L'avantage de cette technologie est qu'elle s'adresse à tous les casques et écouteurs du marché, peu importe la marque et le modèle. On s'en doute, cela donnera fatalement des rendus assez divers. Cela est d'autant plus vrai qu'il ne faudra pas compter sur la mise en place d'une correction personnalisée, hormis sur la gamme Pixel Buds (à vérifier), comme ce que font Sony ou Apple via leur scan d'oreilles, sur les AirPods Pro 2 par exemple.