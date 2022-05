Google veut concurrencer Apple avec ses Pixel Buds Pro, découvrez les fonctionnalités attendues

Selon Jon Prosser, qui se veut être une source souvent fiable, Google lancerait les Pixel Buds Pro « bientôt » (sans autre précision) et ceux-ci proposeraient à la fois une suppression active de bruit et un son 3D. Pas de révolution dans l'air pour l'instant, mais des technologies, si maîtrisées, qui tendent à montrer où veut aller la marque. Soit dit en passant, Jon semble déjà connaître les couleurs de ces écouteurs : Real Red (rouge), Carbon (noir), Limoncello (jaune) et Fog (gris).