Samsung : des écouteurs Galaxy Buds Pro pourraient être dévoilés en même temps que le Galaxy S21

Un récent enregistrement du produit auprès de la FCC américaine nous apprend que le boîtier des Galaxy Buds Pro profitera d'une batterie de 500 mAh, contre 270 mAh sur la génération précédente. Une autonomie a priori doublée donc. Mais il faut prendre en compte un élément particulièrement gourmand en énergie : les Buds Pro seront dotés d'ANC.

De la réduction de bruit active donc (comme sur les Buds Live), qui devrait en toute logique tirer davantage de jus sur la batterie des écouteurs respectifs pour proposer des résultats convaincants.

Malgré tout ce que nous venons de voir, Evan Blass affirme que les Galaxy Buds Pro ne remplaceront pas les Galaxy Buds+ dans le catalogue de Samsung. À l'instar d'Apple et ses AirPods / AirPods Pro, le constructeur veut faire de ses nouveaux écouteurs le nec plus ultra de son offre audio. De quoi s'imaginer un tarif beaucoup plus salé que les 129€ demandés actuellement pour les Buds+.