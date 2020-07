Samsung : les prochains écouteurs True Wireless Galaxy Buds Live fuitent, boitier compris

Samsung tiendra le 5 août prochain sa conférence Unpacked. L'occasion pour le constructeur coréen de lever le voile sur son Galaxy Note 20, mais aussi sur une nouvelle tablette et une nouvelle montre connectée. On devrait également pouvoir y découvrir officiellement les prochains écouteurs True Wireless du fabricant, dont plus de détails nous parviennent aujourd'hui à travers des visuels partagés par Evan Blass.