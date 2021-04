Les Pixel Buds A ont fuité et ça vient directement de chez Google

On l’oublie parfois, mais dans l’ombre de sa filiale Alienware et des monstres de puissance qu’elle propose, l’américain Dell vend lui aussi des ordinateurs portables gaming . Regroupés sous la gamme « G », ces appareils visent avant tout un bon rapport équipement / prix, mais sans faire de compromis trop handicapants. Nous avons testé le Dell G5 15 2020 : une machine moins puissante que les fleurons d’Alienware, certes, mais qui mérite sa place au soleil… et peut-être un peu de votre attention.