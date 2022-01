CES 2022 : Jabra dévoile les Elite 4 Active, des écouteurs abordables dédiés à vos séances de sport

Les derniers-nés de Jabra sont certifiés IP57, soit une bonne résistance à l'eau et à la poussière. En revanche, la marque abandonne ici le revêtement ShakeGrip de ses Elite 7 Active, qui assure un maintien complet des écouteurs. Malgré tout, Jabra garantit ses accessoires durant deux ans.

L'autre point fort, si l'on s'en tient aux propos de l'enseigne, tient dans l'autonomie des Elite 4 Active. Ils affichent sept heures d'autonomie, soit autant que les Elite 3. Un chiffre dans la moyenne de Jabra, qui se porte à 28 heures d'endurance avec l'étui de charge. Toujours selon la marque, 10 minutes de recharge suffisent pour restaurer une heure d'écoute musicale.

Les nouveaux écouteurs sont également compatibles avec Alexa Built-In et Google Fast Pair. Ils sont disponibles depuis le 3 janvier dans trois coloris (noir, bleu et menthe). On peut d'ores et déjà les trouver directement sur le site de la marque avec une livraison gratuite, mais aussi sur divers sites marchands.