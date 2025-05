Mais TCL voit plus loin. La marque prévoit d’ajouter la compatibilité Dolby Vision Filmmaker Mode dans le courant du second semestre 2025 via une mise à jour firmware. Celle-ci pourrait remplacer le mode Dolby Vision Sombre actuellement proposé, même si la décision finale n’a pas encore été tranchée. De son côté, le mode IMAX Enhanced bénéficiera lui aussi d’une bascule automatique, un ajout bienvenu pour les amateurs de contenus premium.