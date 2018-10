Un Chromecast 3 accidentellement vendu avant son annonce officielle

Un article qui n'apparaissait pas dans le système

Des références de modèle troublantes

Google se souviendra de cette fin d'année 2018. Alors que ses Pixel 3 et Pixel 3 XL ont fait l'objet d'une série de fuites inédite, divulguant presque tout ce que l'on peut déjà savoir à leur sujet avant leur présentation officielle le 9 octobre prochain, c'est au tour de sa troisième génération dede subir la loi des. Ou plutôt du manque d'attention de Best Buy, dont les rayons ont récemment accueilli un produit Google encore jamais croisé.Au vu du lancement imminent du Chromecast 3, la multinationale américaine a logiquement approvisionné les magasins dédiés à sa vente, et ce pour préparer la commercialisation officielle le Jour-J. Sauf qu'un utilisateur Reddit répondant au nom de GroveStreetHomie a eu l'heureuse surprise de tomber par hasard sur le nouveau produit du groupe californien. Et de raconter ses aventures sur le site web communautaire., débute-t-il.Et d'en déduire :. L'occasion d'y jeter un œil plus précis : le revêtement évolue à travers un effet chromé, et arbore un « G », pour Google, en lieu et place du logo Chrome, alors que la référence du modèle tend à confirmer les nombreux doutes émis.En août 2018, la référence du modèle certifié par la FCC était la suivante : A4RNC2-6A5B. GroveStreetHomie l'a ainsi comparé avec celle du produit acheté : NC2-6A5. Deux noms de codes sensiblement identiques. L'intéressé n'est pas pour autant parvenu à configurer son Chromecast 3, qui devrait, en cette année 2018, fournir un WiFi plus rapide et une compatibilité Bluetooth inédite.