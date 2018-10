Pixel 3, Pixel Slate, Home Hub : on vous résume la conférence Google

Google Pixel 3 et Pixel 3 XL : tout ce qu'il faut savoir

HDR+ : à l'instar de l'iPhone XS, toutes les photos sont automatiquement assemblées en HDR

Meilleur cliché : les Pixel 3 prennent par défaut une série de 13 clichés par photo pour vous aider à vous débarrasser des photos ratées

Zoom haute résolution : grâce à un assemblage de plusieurs photos en HDR, les Pixel 3 sont en mesure de proposer un zoom sans perte de qualité

Selfie de groupe : une deuxième caméra grand-angle équipe la face avant des Pixel 3, et permet de capturer " 184% de scène en plus par rapport à l'iPhone XS "

" Night Sight : grâce au machine learning, Google est en mesure de proposer " le meilleur appareil photo de basse luminosité du marché ", et ambitionne de ne jamais vous faire utiliser le flash de votre téléphone

", et ambitionne de ne jamais vous faire utiliser le flash de votre téléphone Playground : la version de Google des stickers en réalité augmentée

Google Lens intégré nativement : récupérer facilement les numéros de téléphone, nom, adresses ou toute autre info depuis n'importe quelle photo

Mode portrait : profondeur de champ ajustable a posteriori

Motion Auto Focus : en prise vidéo, verrouillez votre autofocus sur un sujet en mouvement

Pixel 3 64 Go/128 Go : 859€/959€

Pixel 3 XL 64 Go/128 Go : 959€/1059€

Google Pixel Slate : la tablette réinventée

Google Home Hub : l'Assistant vocal, mais visuel

a convié la presse mondiale aujourd'hui pour assister à sa tribune annuelle. Le line-up 2019 est ainsi constitué des smartphones, de la tabletteet du dernier né de la galaxie Google Home :Google n'a pas fait étalage des performances techniques de son nouveau flagship. En revanche, la majeure partie du panel dédié auxétait consacrée aux prouesses photographiques de ces deux appareils.Bien qu'ils ne soient équipés que d'un seul objectif 12,2 mégapixels Dual Pixel (ouverture f/1.8), Google l'affirme :. S'il est pour l'instant difficile de confirmer les dires du géant du Web, il faut bien avouer que Google a mis les petits plats dans les grands concernant les fonctionnalités photographiques des Pixel 3.Fort d'un partenariat inédit avec la photographe de renom Annie Leibovitz, Google a détaillé en long, en large et en travers les possibilités photo de ses flagship, résumés ci-dessous.Google a également annoncé que les Pixel 3. Souvenez-vous : en mai dernier, Google présentait Duplex , son IA capable de passer une réservation pour vous. Malheureusement, pour le moment cette fonctionnalité restera cantonnée au pays de l'oncle Sam.Même chose pour l'une des autres grosses nouveautés des smartphones Pixel : Google Assistant pourra. Pratique, notamment lorsque l'on reçoit un appel d'un numéro inconnu. Une touche vous permet de laisser Assistant répondre, et vous retranscrire sur l'écran la teneur de l'appel. Si vous êtes intéressé, décrochez. Sinon, raccrochez. Bluffant.Enfin, parlons technique. Les fiches techniques des Pixel 3 et Pixel 3 XL sont presque identiques. Sur les deux appareils, on retrouve un SoC Snapdragon 845 et 4 Go de RAM. Le Pixel 3 est équipé d'un écran OLED 5,5" FHD+ 443 dpi, là où le Pixel 3 XL dispose d'un écran 6,3" à encoche doté d'une résolution QHD+ à 523 dpi. Enfin niveau batterie, le Pixel 3 embarque un accumulateur de 2915mAh et son grand frère une batterie de 3400mAh. Les deux téléphones sont munis de la nouvelle puce de sécurité Titan M, qui garantit la sûreté de vos données et mots de passe.Google a dévoilé conjointement à ses téléphones le Pixel Stand, un port de charge sans-fil permettant de transformer son téléphone en véritable Google Home Hub.Les deux téléphones sont disponibles à la précommande en trois coloris : Résolument Blanc, Simplement Noir, Subtilement Rose.Lasonne comme la réponse de Google à l'iPad Pro d'Apple. De loin le produit le plus enthousiasmant de la conférence,Cette grande tablette de 12,3 pouces vient équipée d'un écran LCD de 3000x2000 pixels (293 dpi) compatible Pixel Pen. Elle embarque une version révisée de ChromeOS, rendant son utilisation sur écran tactile facilitée.La Pixel Slate se décline en 4 versions plus ou moins puissantes, toutes alimentées via USB-C (on nous promet . La plus onéreuse se chiffre à 1599$, et propose un couple Intel Core i7 de 8e génération avec 16 Go de RAM. Un appareil photo 8 mégapixels est présent à l'avant et à l'arrière de la tablette.La tablette de Google peut s'appairer avec un nouvel accessoire multifonctions : le. Ce clavier/coque de protection/support permet de travailler plus sereinement et d'ajuster l'angle de l'écran à loisir. Un accessoire malgré tout assez coûteux : comptez 199$ en plus.Ici encore, la Pixel Slate embarque la nouvelle puce de sécurité Titan M.Enfin, Google a dévoilé officiellement son, qui avait fuite il y a de ça plusieurs semaines , cet appareil s'avance comme le tableau de bord de votre maison connectée. L'idée est, comme pour Google Home, de contrôler Google Assistant à la voix, mais de pouvoir visualiser les résultats via quelques applications préintégrées.Dans cet ordre d'idée,, issus de plus de 1000 marques différentes. Une fois connectés au Google Home Hub, un simple swipe vers le bas sur son écran vous permet de vous assurer que la lumière de votre salon est éteinte, que la porte de derrière est bien verrouillée, ou encore que la température de la chambre de votre enfant est idéale.Enfin, quand il n'est pas utilité, le Google Home Hub se transforme en cadre photo numérique perfectionné. Lié à votre compte Google Photos, il diffuse automatiquement les photos que vous avez prises, et(floues, sur-exposées, etc.). Google annonce par ailleurs que le Home Hub ne contient pas de caméra, évitant ainsi l'effet surveillance induit par trop d'objets connectés.