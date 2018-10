Microsoft travaille sur des étuis pour smartphone munis d'écran e-ink ?

Un écran supplémentaire pour des informations contextuelles

Une inspiration pour le Projet Andromeda ?

Ce n'est pas parce que Microsoft s'est retiré du marché duqu'elle a abandonné tout espoir. La firme de Redmond cherche à trouver de nouveaux moyens d'aborder le secteur de la téléphonie, par des appareils innovants et inattendus. On parle beaucoup du, smartphone à double écran qui serait en préparation dans les labos du constructeur.Mais un autre projet a été dévoilé par les équipes deResearch, qui peut préfigurer ce smartphone tant attendu par les fans de la marque. Ce prototype est un Lumia 640 auquel les designers ont intégré un étui de protection recouvrant l'écran. Une fois ouverte, cette « coque » dévoile un écran à l'encre électronique.», décrivent les équipes de Microsoft.Ce dernier peut afficher des informations complémentaires à l'écran principal. Le constructeur donne par exemple une liste de rappels alors que le téléphone est verrouillé, des informations détaillées sur la météo ou l'agenda de la journée ou alors l'e-billet de train ou d'avion toujours disponible sans avoir à utiliser une application spécifique.Pour le moment les prototypes dévoilés par Microsoft, selon Windows Central , ne proposent pas de couche tactile mais il serait tout à fait possible de l'intégrer et ainsi développer les usages de cet appareil pensé par Microsoft pour laCe projet n'est qu'un simple futur accessoire pour smartphone, ou un avant-goût du retour de Microsoft dans l'univers des terminaux mobiles ?